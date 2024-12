Juventus, quanti punti servono per andare ai playoff



Qualificazione diretta agli ottavi possibile?

Non è ancora da considerare uno spareggio ma quasi, quello trache alle 21 si sfideranno all'Allianz Stadium nella sesta giornata diEntrambe sono a quota 8 punti in classifica, con la squadra di Pep Guardiola però avanti per una miglior differenza reti. I citizens infatti hanno segnato sei goal in più dei bianconeri e subito due reti in più. Vincere significa fare un passo decisivo per proseguire nella competizione.Le proiezioni dicono cheposizione che vale l'accesso ai playoff di Champions League. Ecco perché chi vincerà tra Juventus e Manchester City sarà praticamente sicura di qualificarsi. Potrebbero bastare anche meno punti ed esserne sufficienti 10. Più difficile invece passare con 9 punti. Un eventuale pareggio quindi rimanderebbe il discorso alle ultime due giornate, quando la Juventus affronterà il Bruges fuori casa e poi all'Allianz il Benfica.Vincere però non solo ti garantisce di fatto un posto ai playoff mahe si ottiene arrivando tra le prime 8 in classifica. Sia Juventus che City per farcela avrebbero bisogno di fare bottino pieno con nove punti nelle tre partite rimanenti. C'è molto in palio questa sera all'Allianz Stadium.