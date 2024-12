Juventus-Manchester City: le scelte di Thiago Motta

Yildiz titolare?

Domani sarà vigilia digrande sfida tra due squadre che stanno vivendo un momento complicato e che hanno bisogno di punti per mettere in cassaforte la qualificazione ai playoff di. Dopo il pareggio casalingo contro il Bologna, i bianconeri vogliono riscattarsi e per farlo Thiago Motta pensa ad alcuni cambi di formazione.Prima di tutto, in porta, doveè atteso di nuovo tra i pali dopo due partite in panchina. In difesa, molto dipenderà da Cambiaso , con Danilo e Savona che potrebbero entrambi giocare se l'ex Genoa non riuscisse a recuperare per mercoledì. A centrocampo, Fagioli, schierato a sorpresa insieme a Locatelli nell'ultimo match, non ha convinto ed è destinato a lasciare il posto a, ricomponendo la coppia più utilizzata in stagione.L'altra novità rispetto al Bologna ci sarà in attacco.che quando ha giocato partendo qualche metro più indietro ha espresso tutte le sue qualità, sarà nuovamente proposto da trequartista. Non dovrebbero esserci "sorprese" a livello di ruolo, non almeno dall'inizio. A differenza dell'ultimo match però,. Al posto di chi? Ballottaggio tra Weah e Conceicao. Davanti, ovviamente, Vlahovic.