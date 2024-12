Laè di fronte al primo grande bivio della sua stagione. E lo è anche, reduce da una serata estremamente difficile - forse la più difficile per lui insieme a quella coincisa con la sconfitta contro lo Stoccarda -, che gli è pure costata un'espulsione dopo un'escalation di nervosismo manifestatosi in maniera a tratti anche inattesa.Il pareggio di sabato - l'ennesimo di questi mesi - contro il Bologna deve essere presto lasciato alle spalle: troppo ghiotta per i bianconeri l'opportunità di approfittare mercoledì sera della crisi del- che rimane comunque una corazzata, sia ben chiaro - per andare a caccia di punti in una fase potenzialmente decisiva del proprio cammino in, che ora parla di un 19° posto e dunque di un piazzamento in zona Playoff.Mentre la stagione sta entrando nella sua fase più calda la Juventus sembra essersi arenata, nel pieno di una "pareggite" che l'ha colpita sul doppio fronte italiano ed europeo suscitando i primi borbottii nei confronti della stessa guida tecnica da cui, pur tenendo conto delle tante assenze, ci si aspettava qualcosa in più o comunque di diverso. Per Thiago, come dicevamo, è il periodo più duro, ma non se la passa meglio, in crisi totale dopo un mese di novembre nero con quattro sconfitte che lo hanno sottoposto a un forte stress, peraltro dopo aver rinnovato il contratto.Il momento, dunque, è delicato per entrambe le squadre che mercoledì si affronteranno all'Allianz Stadium, dove la Juventus è chiamata a dare una risposta forte, e soprattutto "sincera". Ai propri tifosi, che finora in casa hanno gioito ben poco, ma in primis a se stessa, per chiarire una volta per tutte chi è, dove può arrivare e come vuole arrivarci.





