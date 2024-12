Perché Thiago Motta era nervoso in Juventus-Bologna

è apparso più nervoso che mai nel match di sabato all'Allianz Stadium tra, match che evidentemente sentiva in maniera particolare da grande ex di giornata, in un momento comunque molto delicato per la sua squadra. Il mood del tecnico italo-brasiliano ha iniziato a emergere ben prima dell'espulsione, già intorno al 20' di gioco, e per di più a seguito di un episodio che, di per sé, poteva non essere nemmeno così rilevante: in quel caso il "bersaglio" della sua rabbia è, ritenuto "colpevole" di aver portato via il pallone a un avversario a seguito di un fallo.Pochi minuti dopo altri due episodi emblematici: prima Thiago Motta, ancora più spazientito, chiede una simulazione dinel discusso contrasto con Pierre Kalulu, poi protesta con ancora più veemenza nel momento in cuibatte, erroneamente, una rimessa che spettava ai bianconeri. A quel punto il direttore di gara, già spazientito, gli indica palesemente il segno dipinto sul suo volto, nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sugli arbitri.E tutto ciò, come dicevamo, ancor prima di arrivare all'episodio dell'espulsione: Thiago Motta viene allontanato dal campo per qualche parola di troppo nei confronti dello stesso fischietto, chiudendo così la sua serata in panchina. Non c'entra nulla con il rosso, invece, come chiarito da alcune immagini riprese da una diversa angolazione e circolate nelle ultime ore sui social, il presunto lancio di un pallone in direzione di Marchetti, che qualcuno aveva collegato proprio all'espulsione del tecnico; la sfera, semplicemente allontanata e non scagliata verso l'arbitro, proveniva da





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui