Juve-Manchester City, la difesa senza Cambiaso

Andrea non è presente nella lista dei convocati per Juventus-Manchester City . L’esterno bianconero è ancora alle prese con un problema alla caviglia sinistra, infortunio aggravatosi dopo una pallonata contro il Bologna nell’ultima gara di campionato. Nonostante l’ottimismo dei giorni scorsi e il tentativo di recupero attraverso allenamenti con il gruppo, lo staff medico ha preferito non rischiare il giocatore, optando per preservarlo in vista dei prossimi impegni cruciali della stagione. L’assenza diobbligaa rivedere le proprie scelte sulla formazione titolare.Con Cambiaso fuori dai giochi, il tecnico bianconero sembra orientato a schierare Danilo sulla fascia sinistra. Il capitano, grazie alla sua duttilità, offre esperienza e solidità in un ruolo non nuovo per lui. Sulla corsia destra, invece, l’allenatore potrebbe affidarsi a Savona, chiamato a confermare le buone impressioni date nelle recenti apparizioni. La scelta di puntare su queste soluzioni rispecchia l’approccio pragmatico di Thiago Motta, che dovrà trovare un equilibrio tattico contro un avversario del calibro del Manchester City. Sarà una sfida complicata, ma la Juventus dovrà dimostrare compattezza e determinazione per affrontare i campioni d’Inghilterra.