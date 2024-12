Thiago Motta a Prime: "Confronto con Allegri? Niente mi dà fastidio"

ha parlato prima dirilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime. Il tecnico bianconero si è soffermato su cosa dovrà fare la Juve: "Noi come squadra abbiamo sempre giocato, poi come ogni squadra vogliamo arrivare sempre alla vittoria, l'importante è giocare da squadra sempre, come abbiamo fatto"."Domani affrontiamo una grande squadra, il Manchester City, hanno fatto qualcosa di straordinario negli ultimi anni. Vincere quattro Premier di fila, la Champions, il Mondiale. Entrare in campo con determinazione, solidarietà soprattutto nella fase difensiva, lucidità quando avremo la palla per giocare bene a calcio e andare ad attaccarli","E' la nostra filosofia, ogni singolo giocatore deve dare il massimo individualmente per il buon funzionamento del gruppo, solo così alla fine emergono i ragazzi"."Se mi da fastidio il confronto tra la mia Juve e quella di Allegrinon guardo tantissimo, penso al mio lavoro, a migliorare la squadra, ad aiutare i giocatori in un modo o nell'altro, che possono tutti i giorni allenarsi bene, giocare bene, poter alzare il nostro livello, tutto il resto per me conta relativamente molto poco