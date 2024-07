Accelerata improvvisa

Cresce l'attesa per la giornata di venerdì 26 luglio. Ladi Thiago Motta infatti debutterà in amichevole contro il Norimberga, ma c'è anche da registrare un altro "esordio". Contro i tedeschi infatti i bianconeri sfoggeranno la maglia della prossima stagione . C'è molta fibrillazione anche su questo aspetto, soprattutto dopo le ultime novità sulC'è ottimismo per il nuovo main sponsor in casa Juventus. La sensazione è che si chiuderà a breve per il nuovo accordo, che tornerà molto utile per le casse della società. Non bisogna dunque escludere la possibilità che che la Juve possa avere uno sponsor per le prime gare ufficiali. Per la sfida di venerdì sarà probabilmente impossibile vedere la nuova maglia con lo sponsor, ma la curiosità di vedere le nuove maglie c'è ed è vibrante.

