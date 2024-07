Nuovo sponsor Juve, cosa succede

Sponsor Juve, le cifre

Cambiamento ed entusiasmo sono le parole d’ordine che accompagnano questo inizio di stagione della Juventus . In campo, l’aria è già cambiata tra nuove soluzioni tattiche da provare e un lavoro atletico che dovrà fornire la benzina necessaria ad affrontare una stagione lunghissima, ma sempre con intensità.Ma le novità non finiscono qui, perché mentre Cristiano Giuntoli lavora al mercato, mentrevede la suaprendere forma, c’è un’altra area del club bianconero che in questi giorni sta lavorando alacremente ed è l’area che vede Francesco Calvo al vertice , quella che cura il marketing e, soprattutto, gli sponsor.La Juventus ha presentato la nuova maglia senza sponsor. La storia è nota, i bianconeri hanno rifiutato delle offerte perché non all’altezza del brand Juve e perché l’offerta economica non è stata ritenuta adeguata. Ma adesso ci siamo, il traguardo sembra vicino.La Juventus ha rifiutato, negli scorsi mesi, accordi da 20 milioni. Quindi, sono concrete le possibilità che l'accordo in chiusura possa essere di valore superiore a quelli già rifiutati.