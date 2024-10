Juve-Lazio, moviola LIVE

22' - Revisione Var: ROMAGNOLI ESPULSO e punizione per la Juventus

20' - Kalulu steso al limite del'area da Romagnoli, è chiara occasione da rete. L'arbitro non fischia, poi la revisione del Var

12' - Fischio ingeneroso su Douglas Luiz: prende palla in un contrasto, ma l'arbitro fischia fallo

1' - Fischio d'inizio

Juve-Lazio, moviola: la designazione

SACCHI

BINDONI – TEGONI

IV: TREMOLADA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA

Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, la Serie A si appresta a tornare con l'ottava giornata, che vedrà tra i suoi incontri di punta il big match tra Juventus . La partita, in programma sabato 19 ottobre 2024 alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, promette emozioni forti, con entrambe le squadre determinate a inseguire obiettivi importanti. La Juventus , guidata da, cerca il riscatto dopo il deludente pareggio interno contro il Cagliari, mentre la Lazio di Marco Baroni, reduce da ottime prestazioni sia in campionato che in Europa League, punta a sorprendere i bianconeri con una vittoria in trasferta.