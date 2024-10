La difesa, il vero punto di forza

: con un solo gol incassato, i bianconeri guidano la classifica difensiva. Minor numero di parate effettuate: con appena 10 parate in 7 giornate, i portieri della Juventus hanno avuto meno lavoro rispetto agli altri club, con il Torino che invece guida la classifica con 30 parate.



L'attacco, ancora in fase di rodaggio

: la Roma è in testa con 117 tentativi, mentre i bianconeri sono dodicesimi con 86 tiri. Calci d'angolo a favore: la Lazio primeggia con 49 corner, mentre la Juventus è nona con 33.

Laha iniziato la stagione con una solidità difensiva che la colloca ai vertici delle statistiche di Serie A, ma in attacco c'è ancora del lavoro da fare. Con(tre in campionato e due in Champions League) e quattro(tutti in Serie A), i bianconeri si mantengono imbattuti. Le reti segnate sono 16: 10 in campionato e 6 in Champions League, mentre quelle subite sono solo 4, dimostrando una notevole organizzazione difensiva. Di questi 4 gol subiti, uno solo è arrivato in campionato (un rigore contro il Cagliari) e gli altri tre sono stati incassati in Champions League.La Juventus eccelle in due categorie difensive di Serie A:Dal punto di vista offensivo, invece, la Juventus si trova nelle posizioni centrali della classifica:Questi numeri evidenziano come la squadra disia solida e ben organizzata dietro, ma serva maggiore incisività in fase offensiva per competere ai massimi livelli. La mancanza di gol nelle partite chiave, infatti, ha spesso costretto la Juventus a pareggiare incontri in cui meritava di più.