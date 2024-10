Juve-Lazio, l’azione manifesto

. No, non è certamente una sequenza a caso di nomi di calciatori della Juventus. Sono i nove tocchi che permettono alladi spezzare in due la prima pressione dellae poi la retroguardia biancoceleste. L’azione che porta al fallo die alla conseguente espulsione dopo revisione del Var. Un’azione che è manifesto di quello su cui Thiago Motta ha lavorato in questi mesi, della sua impronta che si vede nettamente. C’è a continua ricerca del triangolo per beffare la pressione avversaria: questo avviene tra Kalulu e Douglas Luiz nella trequarti bianconera. C’è l’occupazione degli spazi invece di ruoli monolitici: Kalulu da centrale va a correre sul binario di sinistra per poi trovare la percussione nel mezzo; c’è Cabal che viene a giocare dentro al campo ed è fondamentale anche lui nello sviluppo dell’azione.Insomma, un’azione della Juventus di Thiago Motta. Un bel vedere, ma soprattutto efficace. Proprio quello che vuole il tecnico.