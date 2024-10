Juventus-Lazio: come ci arriva la squadra di Baroni



Caratteristiche della Lazio

I pericoli maggiori



I numeri in attacco e in difesa

Dopo 7 giornateAncora poche partite per trarre veri e propri bilanci ma non in molti forse si sarebbero immaginati questa classifica. Un po' per qualche pareggio di troppo in casa bianconera, tanto anche per l'ottima partenza dei biancocelesti, che hanno iniziato questa stagione senza grandi aspettative ma che piano piano si stanno rendendo conto di essere all'altezza per competere. Ma cPartendo dalla sfida di questa sera,Mancherà Lazzari (al suo posto Marusic) ma ha recuperato Guendouzi a centrocampo, che è in ballottaggio con Vecino per un posto accanto all'ex Rovella. Dal punto di vista degli indisponibili, sicuramente la Lazio arriva meglio rispetto alla Juventus, che avràGuardando a quanto fatto fino ad ora invece, la Lazio si è dimostrata una squadra dinamica e verticale, capace di ribaltare il fronte affidandosi al grande potenziale offensivo. Ha perso un po' di qualità rispetto al passato.E Baroni ha superato le loro partenze (senza dimenticare Immobile), puntando su una squadra più "energica" e votata a giocare a ritmo alto.La mossa che sta funzionando è quella del doppio attaccante, con. Una coppia che ha già segnato 10 goal tra campionato ed Europa League. Il pericolo maggiore per la Juventus arriverà dalla fascia sinistra, il vero punto di forza dei biancocelesti. Lì, la rivelazione non solo in casa Lazio ma dell'intero campionato.In generale, la squadra di Baroni sta dimostrando grande produzione offensiva, con 14 goal (due di media a partita).che però può contare su una fase difensiva nettamente migliore. I biancocelesti hanno infatti subito 11 goal, 6 in tre gare giocate lontano dall'Olimpico. La Lazio ha alternato fino ad ora una difesa più bassa ad una più alta, a seconda dei momenti, senza però ancora trovare solidità.Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni