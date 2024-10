Juve Lazio, indisponibili e chi recupera

Juve Lazio, la lista degli indisponibili

Koopmeiners

Bremer

Nico Gonzalez

McKennie

Milik

Conceicao (Squalificato)

Fagioli Juve, può giocare?

Problema smaltito e sospiro di sollievo in casa Juventus . Nicolò Fagioli era arrivato dalla Nazionale con un problema fisico che gli aveva impedito di allenarsi con il gruppo guidato da. Come annunciato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, però, Fagioli è completamente recuperato e sarà a disposizione per la partita contro laNon solo Fagioli. La Juventus, per la partita di domani contro la Lazio, recupererà anche Weah che è serio candidato per il posto da ala destra.Le parole di Thiago Motta:ASSENTI - "Non avremo: Bremer, Milik, McKennie. Fagioli ci sarà. Weah ci sarà".Con la disponibilità a giocare, Nicolò Fagioli si candida per un posto nel centrocampo della Juventus per la Lazio. Visto il problema fisico, però, difficile ad oggi immaginarlo nell'undici titolare, più facile che possa entrare a gara in corso.