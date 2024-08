Kostic Juve, la FOTO che fa discutere

Kostic Juve, la situazione

Non serve andare troppo in là con la fantasia, cercare simbolismi o chissà che altro. Filipposta una foto di sé con una valigia sulle spalle e il collegamento viene quasi immediato con il suo futuro prossimo. Come abbiamo già detto con la questione Federico Chiesa , però, bisogna fare molta attenzione a maneggiare la questione “indizio social” e non dare a questi più rilevanza di quella che effettivamente potrebbero avere.Sul suo profilo Instagram, Filip Kostic ha pubblicato una foto in “borghese” con un borsone sulla spalla. Nessuna didascalia a corredo. Immagine che sta facendo il giro dei social tra i tifosi bianconeri con diversi di questi già convinti che l’esterno serbo sia ai saluti.Filip Kostic è ancora impegnato nel percorso di pieno recupero dall’infortunio occorso all’Europeo. L’esterno è uno dei calciatori considerati in uscita e che non rientra nel progetto tecnico di Thiago Motta. Al momento, però, non siamo ancora alle valigie pronte e al biglietto aereo in tasca. Abboccamenti dalla Turchia e diversi club esteri che hanno preso informazioni senza, però, almeno per adesso, aver ancora affondato il colpo.