La pista inglese porta il nome di Crystal Palace

Le richieste della Juventus per cedere Kostic

Nella grande rivoluzione che lasta portando avanti da inizio mercato c'è anche il nome di Filip Il serbo è ormai fuori dal progetto tecnico bianconero, c'è la volontà di cedere l'ex Francoforte . Una possibile pista potrebbe essere quella della Premier League, dove il giocatore potrebbe riabbracciare una vecchia conoscenza.Una possibile soluzione sarebbe legata al. Il club londinese è allenato tra l'altro da Oliver. Si tratta del tecnico che meglio è riuscito a valorizzarlo ai tempi del. E' proprio sotto la sua guida che il serbo ha sfornato le migliori prestazioni, tanto da diventare poi miglior uomo assist della Bundesliga. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com sarebbero partiti anche i primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione.Sicuramente non è stata la miglior annata della carriera per il serbo. Dopo una prima stagione di alto livello il rendimento del giocatore è vistosamente calato. Un crollo sia fisico che statistico. Nonostante tuttovorrebbe comunque guadagnarci qualcosa sulla cessione dell'ex Francoforte. La richiesta per farlo partire è di almeno otto milioni di euro.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui