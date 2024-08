La situazione di Rugani



La situazione di Kostic

Lasi trova a dover affrontare una doppia corsa contro il tempo, con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli che ha meno di tre settimane per completare la rosa di Thiago Motta e trovare una sistemazione per i giocatori fuori dal progetto bianconero, tra cui Federico, Danielee Filip. A riportarlo è Gazzetta.Daniele, difensore toscano, sta valutando diverse offerte, molte delle quali provenienti dall'estero, con particolare interesse da parte di club dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, Rugani sembra preferire l'Ajax, dove troverebbe un allenatore connazionale, Francesco Farioli, che potrebbe facilitare il suo adattamento. Questa scelta, se confermata, darebbe una nuova direzione alla carriera di Rugani, che finora ha faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Juventus.Filip, esterno serbo, è un altro giocatore ai margini del progetto bianconero. Kostic spera in un trasferimento in Premier League, e ci sono stati alcuni sondaggi dall'Inghilterra, ma nulla di concreto al momento. Una possibilità interessante è che Kostic possa essere incluso in una trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez, sebbene la Fiorentina abbia recentemente dichiarato che l'argentino non è sul mercato. Tuttavia, il mercato è imprevedibile, e un'offerta vantaggiosa potrebbe riaprire i discorsi.





