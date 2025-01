Koopmeiners Juve, tocca a Thiago Motta

Juve-Milan, la prestazione di Koopmeiners

Minuti: 90’

Tocchi: 51

Precisione passaggi: 28/33 (85%)

Passaggi chiave: 2

Tiri in porta: 1

Duelli a terra (vinti): 13 (3)

Possessi persi: 15

, il passo è stato troppo breve.delude, ancora, e adesso finisce al centro delle critiche dopo essere stato, questa estate, l’obiettivo di mercato numero uno, indicato dae acquistato da. Una trattativa estenuante ed un esborso che può arrivare a circada versare nelle casse dell’Atalanta. Un’investitura e un investimento importanti che, però, al momento non stanno pagando.All’indomani di Juventus -Milan siamo nuovamente a commentare una prova opaca di Koopmeiners. Un’altra prestazione che non lascia il segno, con l’olandese impegnato in una perenne ricerca della posizione migliore per assistere la squadra. Ricerca ancora non terminata.Il problema più grande della questione, però, è che a questo punto Thiago Motta dovrebbe aver trovato una soluzione per sfruttare al meglio un calciatore che ammira profondamente, di cui non si priva mai e che ha fortemente voluto in estate. Sembra inevitabile: se l’uomo al centro del progetto non si accende, tutto intorno non c’è luce.