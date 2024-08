Teunè un nuovo giocatore della. Una trattativa che era diventata alla fine un vero e proprio pugno di ferro tra le parti, a cui anche il giocatore aveva partecipato nel tentativo di forzare la mano e favorire così la sua partenza. Nella giornata di ieri l'olandese ha firmato il contratto che lo legherà alla Per lui il club bianconero ha speso 51,3 milioni , cifra che sarà saldata in quattro esercizi finanziari. Si aggiungono oneri accessori per un totale di 3,4 milioni, che incrementano il costo complessivo dell'operazione. Inoltre, sono previsti premi legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, con un importo massimo di 6 milioni. Cifre che collocano l'olandese al settimo posto degli acquisti più costosi della storia della Juventus. Una lista ricchissima.



