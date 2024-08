Quanto è stato pagato Koopmeiners dalla Juventus?



Quanto dura il contratto di Koopmeiners?

Laha annunciato ufficialmente l'arrivo di Teun Koopmeiners dall'Atalanta , consolidando così il suo centrocampo con un rinforzo di peso. Il club torinese ha raggiunto un accordo con la società bergamasca per l'acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore olandese.L'operazione, dal valore complessivo di, sarà saldata in quattro esercizi finanziari, con un corrispettivo base di tale importo. A questo, si aggiungono oneri accessori per un totale di, che incrementano il costo complessivo dell'operazione. Inoltre,ha firmato con la Juventus un contratto di prestazione sportiva che lo legherà al club fino al. Questo lungo accordo testimonia l'impegno dellanel costruire una squadra competitiva per il futuro e la fiducia riposta nel talento del centrocampista olandese.