Kolo Muani Juve, cosa cambia con il Manchester United

Il mese di gennaio è cruciale per il futuro della, e passa inevitabilmente dal mercato, soprattutto in entrata. Difesa e attacco necessitano di rinforzi, e dunque la dirigenza bianconera si sta muovendo per individuare il profilo giusto già per questo mese. Per garantire un sostegno e un'alternativa a, la Juve ha già messo nel mirino diversi nomi, in particolare tre più di tutti:. Proprio sul francese ci sarebbero novità importanti, che intrecciano ancora di più i destini di Juventus e Manchester United: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, i Red Devils si sarebbero inseriti per l'attaccante del PSG.Per la Juventus la soluzione ideale sarebbe un prestito con diritto di riscatto, con l'ingaggio di Kolo Muani che rimane il problema maggiore. Come anticipato, però, non ci sarebbero solo i bianconeri sul francese: il Manchester United si sarebbe inserito, per rinforzare l'attacco. Non sarebbe Zirkzee, però, l'attaccante in questione: si tratterebbe infatti di, diventato un obiettivo del Milan e sul quale si attendono novità, anche legate alla stessa Juve , con uno scenario che potrebbe dare vita a una vera e propria reazione a catena.





