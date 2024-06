Yildiz Juve, la questione rinnovo

Yildiz Juve, la maglia numero 10

Inizia domani l'Europeo della Turchia e, di conseguenza, quello di Kenan. Un primo passo di una lunga strada che dovrà portare, quella che inizierà in estate, ad essere la stagione dell'esplosione del talento della stella classe 2005. Stella che brilla in casa Juventus e, da parte sua, il club bianconero non vuole rinunciare a quella luce. Abbiamo ripetuto spesso: non ci sono incedibili in casa Juve. Non è proprio così, Yildiz è uno di questi: presente e soprattutto futuro di Madama.Un anno fa – agosto 2023 -, la Juventus ufficializzava il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2027. In mezzo la promozione in pianta fissa in prima squadra, le prime presenze, i primi gol, i primi riflettori che si accendono forte su di lui che, in realtà, da quando è poco più che bambino ha gli occhi puntati e l'etichetta di predestinato. Ecco, non ha tradito le attese e per questo la Juventus vuole blindarlo.Il piano è quello di chiudere un accordo fino al 2029 con ritocco al rialzo dell'ingaggio che, attualmente, si aggira tra i 200 e i 300 mila euro a stagione-Non solo la firma sul rinnovo, ma anche un occhio all'immediato futuro. Resiste, infatti, la suggestione di posare sulle spalle di Yildiz la prestigiosa maglia numero 10 che oggi apparterrebbe a quel Pogba ormai fuori dal progetto Juventus e in attesa di sviluppi sulla vicenda doping.Un occhio al campo e uno al marketing, dunque, con il giovane turco che diventerebbe uomo immagine del club. In questo, un ruolo importante può giocarlo Adidas che è sponsor di Yildiz da quando ha 10 anni e che quest'estate, nel proprio campus di Herzogenaurach, vicino a Norimberga , si prepara ad ospitare la Juventus per una parte del ritiro estivo.