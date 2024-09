Prova solida con il PSV, pochissimi affanni

I numeri del giocatore

Tiri bloccati: 3

Intercettazioni: 1

Duelli a terra / vinti: 2/2

Passaggi tentati / completati: 56 / 52

Percentuale passaggi: 77%

Falli commessi: 0

Quella di Pierre Kalulu è una storia particolare. Il difensore francese era arrivato a Torino come alternativa a Jean-Claire Todibo, visto l'approdo dell'ex Nizza al West Ham in prestito. Un arrivo in sordina, non era il nome che molti tifosi si aspettavano dopo settimane in cui i bianconeri avevano accarezzato il colpo Calafiori. Nel silenzio più totale l'ex Milan si è messo a disposizione e dopo la prova buona contro l'Empoli è arrivata una conferma contro gli olandesi nell'esordio Champions.Thiago Motta lo aveva schierato titolare contro l'Empoli, dove era stato decisivo in occasione di una chiusura provvidenziale sull'inserimento di Emmanuel Gyasi. Il tecnico si è fidato nuovamente di lui e contro gli olandesi gli ha concesso nuovamente la titolarità. Kalulu non ha deluso le aspettative e ha fornito un'altra prestazione solida. Dalle sue parti il PSV si è visto pochissimo, merito del buonissimo lavoro in copertura dell'ex Milan. Kalulu infatti è sempre stato puntuale nelle chiusure e mai falloso. Spesso si è trovato coinvolto nell'impostazione con la palla tra i piedi, risultando il più delle volte pulito. In avanti si è visto solo in un'occasione con un cross. Non era il compito suo però, per quello ci ha pensato Cambiaso. Bene anche nei duelli palla a terra. Dopo Empoli è arrivata un'altra promozione per il francese.





