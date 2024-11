Infortunio Vlahovic, le immagini

Preoccupazione per Dusandurante gli impegni con la nazionale serba: l’attaccante ha giocato due partite consecutive, completando la prima e rimanendo in campo 88 minuti nella seconda, per un totale di circa 180 minuti. Tuttavia, nella gara di questa sera contro la Danimarca,ha dovuto lasciare il campo anticipatamente a causa di un infortunio, toccandosi la coscia sinistra. La Juventus , in ansia, aspetta i primi riscontri dallo staff medico serbo.Di seguito, il video dell'uscita dal campo di Vlahovic.