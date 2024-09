Le ultime sui giocatori

La Juventus ha recuperato tre pedine per il match contro l'Empoli. Thuram, Weah e Adzic infatti prenderanno parte alla spedizione in terra toscana. Boccata d'aria dunque per Thiago Motta, che aveva dovuto rinunciare ai primi due per le gare con Verona e Roma e al terzo per tutte le prime tre gare della stagione. Ai box però ci sono ancora Francisco Conceicao e Arkadius Milik."Sto lavorando giorno per giorno per tornare rapidamente, sono tranquillo perché non è niente di grave e vedremo piano piano. Il percorso va bene, lavoro duro tutti i giorni". Così si è espresso l'ala portoghese durante la conferenza stampa di presentazione. Filtra quindi ottimismo per le sue condizioni, anche se il giocatore non sarà comunque della trasferta di Empoli. più facile ipotizzare un rientro ad inizio ottobre.Più complicato il discorso per Arkadius Milik. Il polacco è ancora alle prese con l'infortunio che l'ha costretto a saltare Euro 2024 in Germania. Non ha ancora recuperato al 100% e per questo motivo non sarà presente per il match contro l'Empoli. L'ex attaccante del Marsiglia punta a rientrare per la sfida contro il Napoli.





