4 - La #Juventus ha tenuto la porta inviolata in tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A soltanto per la quinta volta nella sua storia, dopo il 2014/15, il 1986/87, il 1983/84 e il 1965/66. Muro.#EmpoliJuventus — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2024

L'amarezza per il pareggio a reti inviolate sul campo dell'Empoli deve essere archiviata al più presto perché quella che sta per iniziare sarà una settimana davvero di fuoco per la, chiamata per la prima volta a gestire il doppio impegno. I bianconeri scenderanno in campo martedì, davanti al pubblico dell'Allianz Stadium, per affrontare il PSV nella prima giornata della fase campionato di, mentre quattro giorni dopo - ovvero sabato 21 - a Torino arriverà il Napoli del grande ex Antonio Conte. Due test ad alto coefficiente di difficoltà, destinati a misurare le ambizioni di una Juventus, letteralmente inceppata dal punto di vista offensivo: dopo i 6 goal distribuiti tra Come e Verona, i bianconeri sono rimasti all'asciutto per due partite consecutive, non riuscendo mai a scalfire il muro eretto da Roma e Empoli. Morale della favola, contro PSV e Napoli servirà ben altro.L'altra faccia della medaglia, tuttavia, racconta di una Juventus che in quattro partite ufficiali non ha ancora incassato goal in partite ufficiali. Un dato che certifica la solidità della retroguardia bianconera e, allo stesso tempo, vale un primato nella storia del club bianconero. Come riferito da Opta, la Juve ha mantenuto la porta inviolata in tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A. Nella storia della società piemontese era infatti successo solo quattro volte: nelle stagoni 2014/15, 1986/87, 1983/84 e 1965/66.





