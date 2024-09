EMPOLI-JUVENTUS LIVE



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Vasquez

Goglichidze

Ismajli

Viti

Gyasi

Grassi

Henderson

Pezzella

Esposito

Maleh

Colombo

Perin

Kalulu

Gatti

Bremer

Cambiaso

Locatelli

Douglas Luiz

Nico Gonzalez

Koopmeiners

Yildiz

Vlahovic

Si (ri)comincia, si torna finalmente in campo. E laè attesa dal primo impegno di un notevole tour de force, quello contro l'allo stadio "Carlo Castellani - Computer Gross Arena". Thiago Motta è pronto a lanciare dal primo minuto diversi volti nuovi, pressoché in ogni reparto, con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo il pareggio casalingo contro la Roma e raccogliere importanti spunti in vista delle prossime gare, a partire da quella di Champions League contro il PSV Eindhoven. Fischio d'inizio alle 18.00.





