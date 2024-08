Juventus, i convocati per l'Atletico Madrid

I convocati di mister Thiago Motta per la sfida con l'Atletico Madrid pic.twitter.com/YhV0t1L9Id — JuventusFC (@juventusfc) August 10, 2024

Pochi istanti fa è stata diramata dalla Juventus la lista dei giocatori in partenza per Göteborg, in Svezia, dove domani la Juventus affronterà l'Atletico Madrid in amichevole. Ancora escluso dai convocati Arek Milik che ha svolto in settimana alcune sedute di allenamento con la squadra ma al momento non è ancora impiegabile. Esclusi anche tutti gli esuberi, tra questi anche Federico Chiesa. Continua quindi la linea dura della Juventus ( come vi avevamo raccontato QUI nelle scorse ore ). Di seguito l'elenco di coloro che invece saranno a disposizione di Thiago Motta domani:





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui