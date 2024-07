Juventus, Thiago Motta e Giuntoli incontrano i tifosi

Si respirava già tanto entusiasmo intorno alla Juventus nei primi giorni della nuova stagione e tutto ciò è stato confermato questa mattina, quando alla ContinassaL'obiettivo è chiaro, sostenere la squadra in questo nuovo ciclo che i tifosi sperano possa essere anche vincente. Non solo però, perchéOltre ai classici cori di sostegno alla squadra e di amore verso la Juve, è arrivato anche il primo coro del tifo organizzato per l'allenatore italo-brasiliano.Appello che è stato accolto da Motta, che pochi minuti dopo è uscito dalla porta principale della Continassa per salutare i tifosi presenti.Oltre 200 tifosi presenti al raduno dei gruppi ultras questa mattina alla Continassa. EI due sono usciti insieme per salutare i tifosi, che hanno ringraziato il tecnico chiedendo di rispettare e sudare la maglia bianconera. Un messaggio di supporto e vicinanza comunque verso la nuova Juve. Thiago e Giuntoli hanno ricambiato con applausi e grandi sorrisoni. La Juve riparte, tutti uniti, dentro e fuori dal campo.





