I tifosi chiamano ancora la squadra fuori pic.twitter.com/RiKduRoqlc — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 11, 2024

Inizia il raduno dei gruppi organizzati della Curva della #Juventus davanti la Continassa pic.twitter.com/0Nr6oYfxR3 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 11, 2024

L'obiettivo è uno:La nuova stagione della Vecchia Signora è iniziata ieri con la passerella di alcuni giocatori al JMedical, oggi il ritorno ufficiale alla Continassa per l'allenamento consueto agli ordini del nuovo tecnico Thiago Motta. Gli ultras della Juventus sono tornati ed hanno deciso di radunarsi questa mattina fuori dalla Continassa, decisamente numerosi, con bandiere e striscioni per dare una spinta alla squadra verso la nuova stagione. Si sa, i tifosi sono il 12esimo uomo in campo. Di seguito e clicca su "vai alla gallery" per alcune immagini e video dalla Continassa.Tanti cori dei tifosi bianconeri tra cui quelli per la squadra e anche per Thiago Mottè infatti uscito insieme a Cristiano Giuntoli per incontrare i sostenitori bianconeri.





