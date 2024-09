UNDER 20: sono arrivate anche le chiamate per Boufandar dal Marocco e per Florea dalla Romania;

UNDER 19: Gil e Martinez convocati dalla Spagna, Pagnucco dall’Italia e Radu dalla Romania;

UNDER 18: Keutgen selezionato dal Belgio, Verde dall’Italia, Sosna dalla Repubblica Ceca;

UNDER 17: Gielen chiamato dal Belgio, Nava e Tiozzo dall’Italia, Gecaj dall’Albania, Savonnier dalla Svizzera, Repciuc, Badarau e Precupanu dalla Romania

