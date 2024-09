Quali sono i giocatori della Juventus che andranno in Nazionale

Italia : Cambiaso, Gatti, Fagioli

: Cambiaso, Gatti, Fagioli Brasile : Danilo

: Danilo Turchia : Yildiz

: Yildiz Argentina : Nico Gonzalez

: Nico Gonzalez USA : McKennie

: McKennie Serbia : Kostic

: Kostic Montenegro : Adzic

: Adzic Colombia : Cabal

: Cabal Italia Under 21 : Savona

: Savona Belgio Under 21 : Mbangula

: Mbangula Svezia Under 21: Rouhi

Al termine di Juventus-Roma, scatterà ufficialmente la sosta del campionato di Serie A destinata a lasciare spazio agli impegni delle nazionali. Come da copione, diversi giocatori della Juventus lasceranno la Continassa per raggiungere i ritiri delle rispettive selezioni. Di seguito andiamo a scoprire quali sono i giocatori della Juventus che andranno in Nazionale.