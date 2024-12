Prima(che forse non può nemmeno essere considerato un "vero" Under, avendo quantomeno un po' di esperienza in più, ma di certo non è un veterano), poi, quest'ultimo al debutto assoluto. I cambi effettuati ieri sera danel match contro ilnon hanno fatto altro, in sostanza, che ringiovanire ulteriormente unagià fin troppo "fresca" nella totale emergenza, che però era davvero a un passo dal tornare a casa con una vittoria molto importante per classifica e morale.Posto che sul goal di Ante Rebic la responsabilità può essere divisa anche tra giocatori tutt'altro che alle prime armi come, a posteriori non si può fare a meno di pensare che forse la Juve rimasta in campo nel finale di una partita comunque delicata era "troppo" giovane, poco preparata nel complesso a gestire con lucidità e "cattiveria" un momento in cui c'era solo una cosa da fare: difendere, tenere botta e mettere in cassaforte l'1-0. E invece un'ingenuità - in primis di, ma si potrebbe discutere anche di alcune scelte dello stesso Thiago Motta - è stata pagata a caro prezzo. Una batosta che, quantomeno, si spera possa servire da lezione.





