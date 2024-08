Giornata molto intensa in casa Juventus per quanto riguarda le trattative di mercato. Per la difesa il nome caldissimo è Pierre Kalulu, difensore francese del Milan, mentre continuano le trattative per Koopmeiners e Nico Gonzalez della Fiorentina. Francisco Conceiçao ed Edwards del Porto sono altri nomi che la Juventus sta monitorando per il reparto degli esterni d'attacco. Ecco il punto sul mercato in entrata, caso per caso.



