E' davvero fatta, come dice A Bola ? Ecco: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Juventus non è riuscita al momento a trovare un accordo per acquisire Franciscocon la formula del prestito con diritto di riscatto.Le trattative tra il club torinese e il Porto sono in fase di stallo su questo punto cruciale.Laaveva inizialmente mirato a ottenere il prestito dell'esterno portoghese con un'opzione di riscatto, ma finora non è emersa una disponibilità da parte delper questa formula. Le due società sono ancora in trattativa per definire i termini del trasferimento, ma la questione del diritto di riscatto rimane un ostacolo da superare.Il club bianconero dovrà ora valutare altre soluzioni per portare Franciscoa Torino. Potrebbe essere necessario rivedere la proposta iniziale o considerare alternative per completare la trattativa per il giovane talento. La Juventus continuerà a lavorare per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti e che permetta di finalizzare il trasferimento nel modo più vantaggioso possibile.





