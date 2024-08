Dal Portogallo: la Juve ha preso Conceicao

Franciscoè ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juventus.Secondo quanto riportato da A BOLA, l’accordo tra il club torinese e il Porto è prossimo alla conclusione, con i bianconeri che hanno ottenuto il prestito dell'esterno portoghese con obbligo di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro.Le ultime trattative riguardano i dettagli finali dell'accordo, in particolare il valore della clausola di opzione che la Juventus potrà esercitare al termine della stagione. Questo importo potrebbe variare tra 30 e 35 milioni di euro, a seconda delle condizioni finali stabilite tra le due società.Fonti vicine al Porto confermano che la decisione di cedere Francisco Conceição in prestito con opzione di acquisto rappresenta la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte. L’uscita del giocatore è stata accelerata dalla controversa partenza di Sérgio Conceição e dalla successiva promozione di Vítor Bruno a nuovo allenatore. In questa nuova configurazione, il futuro di Francisco Conceição nel club portoghese sembra ormai segnato.Il talento portoghese ha ricevuto diverse offerte da club stranieri nelle ultime settimane, ma ha manifestato una chiara preferenza per la Juventus. Questa volontà di giocare sotto la guida di Thiago Motta è già nota sia al FC Porto che ai dirigenti della squadra italiana.