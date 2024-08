La Juventus a caccia di esterni: la situazione Nico Gonzalez



Marcus Edwards per la Juventus

La Juventus continua a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di, con l'obiettivo di aggiungere due nuovi esterni offensivi dopo il fallimento della trattativa per. Ne scrive Fabrizio Romano.L'affare con il Borussia Dortmund per il giovane talento tedesco è ufficialmente saltato, costringendo il club bianconero a esplorare altre opzioni per soddisfare le richieste del tecnico.Attualmente, laè impegnata in una trattativa serrata con la Fiorentina per. L'attaccante argentino è uno dei principali obiettivi del club torinese, che sta cercando di trovare un accordo con la società viola. Le negoziazioni procedono, ma non è ancora stato raggiunto un punto d'incontro definitivo sulle cifre e sulle modalità dell'operazione. La Fiorentina, da parte sua, non sembra intenzionata a lasciar partire il giocatore a cuor leggero, ma la volontà di Nico di fare un passo avanti nella sua carriera potrebbe facilitare un eventuale trasferimento.Parallelamente, la Juventus ha intensificato i contatti con lonelle ultime 24 ore, esplorando un'altra pista interessante. Il club bianconero ha chiesto informazioni sulle condizioni per un eventuale affare con, l'esterno inglese che ha impressionato in Portogallo per la sua velocità e capacità di dribbling. Edwards rappresenta un'opzione intrigante, in grado di portare fantasia e imprevedibilità al reparto offensivo juventino.La dirigenza della Juventus, dopo il colpo mancato con Adeyemi, è determinata a non perdere altro tempo e sta valutando con attenzione ogni dettaglio per portare a Torino rinforzi di qualità. Con Thiago Motta alla guida, l'obiettivo è costruire una squadra competitiva e versatile, in grado di lottare su più fronti.





