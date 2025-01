Fullkrug Juve, cambiano i piani?

Grahamlo aveva messo al centro del suo progetto e al centro dell’attacco del. Per questo, l’amarezza dell’allenatore è ancora più accentuata quando parla dell’infortunio di, occorso ieri sera nella gara di FA Cup contro, dopo soli 15’. Per il tecnico si tratterebbe di un infortunio muscolare piuttosto serio: questa la primissima diagnosi a cui seguiranno le visite del caso.Cambiano i piani di mercato della Juventus ? In realtà, quello di Fullkrug è stato un nome proposto nelle passate settimane, valutato dal club bianconero che non l’ha piazzato in cima alla lista dei desideri. Una sorta di piano B – mentre la priorità resta Kolo Muani -, che dopo l’infortunio scivola ancora più indietro nell’alfabeto.