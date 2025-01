Gazzetta: Kolo Muani più vicino alla Juventus

Così come non ha voluto parlare di mercato, Thiago Motta si è concentrato esclusivamente sulla sfida imminente, lasciando la gestione delle trattative nelle mani esperte di Cristiano Giuntoli. Tuttavia, è innegabile che il mercato sia al centro delle priorità in questi giorni, con la Juventus alla ricerca di rinforzi per colmare le lacune in difesa e in attacco.Il nome più caldo è quello di Randaldel. L’attaccante francese, che non rientra pienamente nei piani di Luis Enrique, rappresenta un’occasione importante per i bianconeri. Le trattative sembrano entrare nel vivo, con il PSG disposto a discutere non solo un prestito, ma anche una possibile partecipazione al pagamento dell’ingaggio del giocatore. Questo dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per il buon esito dell’operazione, che potrebbe sbloccarsi già nei prossimi giorni.L’arrivo di Kolo Muani offrirebbe a Thiago Motta un’opzione di altissimo livello in attacco, capace di dare profondità e imprevedibilità al reparto offensivo. Inoltre, la Juventus continua a monitorare altre situazioni, consapevole che il mercato di gennaio sarà determinante per affrontare al meglio una seconda parte di stagione ricca di impegni decisivi tra campionato e coppe.