Si sta infoltendo sempre di più, già in queste prime ore di giornata, il gruppo di giocatori dellaal JMedical, tutti "in fila" per le consuete visite di inizio stagione. Oltre ai nuovi arrivati Khephren Thuram Vasilije Adzic , si sono già visti anche Giovanni, Leonardoe Joseph, rispettivamente portiere, attaccante e centrocampista della(il belga, come noto, è stato più volte aggregato alla prima squadra nel corso della stagione appena passata e potrebbe diventare una contropartita in eventuali trattative di mercato).Guarda il video qui sotto!