Juventus-Fiorentina, le parole di Thiago Motta

ha parlato ai microfoni di DAZN ( QUI l'intervista a Sky Sport ), dopo il pareggio contro la Fiorentina. Di seguito le parole dell'allenatore della"Mi concentrerei sul fare il terzo gol. Oggi era la partita perfetta per chiudere la partita. Sul 2-1 dai sempre vita a un avversario, soprattutto non concludendo le azioni. E poi alla fine con una mezza occasione possono pareggiarla"."Prima di arrivare al primo gol siamo stati in campo con un grande momento. Dopo il primo gol abbiamo abbassato il livello, loro sono venuti e ci hanno fatto pagare. Poi buona reazione. Nel secondo tempo abbiamo provato a continuare ad attaccare, con più convinzione oggi era la partita perfetta per chiuderla con il terzo gol. Poi lì si può gestire, come fatto per esempio con il City. Se non si può avere la palla ci si chiude e si difende. Era la partita perfetta, ripeto, per chiuderla con il terzo gol e poi gestirla"."Abbiamo commesso un errore che non possiamo permetterci. Era un rinvio dal fondo, avevamo perso quattro giocatori con un passaggio. Sono cose che non possono ripetersi per quello che vogliamo essere come squadra"."Si migliora tutti i giorni, si va in avanti, si pensa a cosa si deve migliorare, affrontare l’avversario consapevoli delle nostre forze. Sempre pensando di andare a vincerla. Tante volte non siamo stati capaci. Ora dobbiamo recuperare i giocatori e pensare alla prossima come sempre. Dobbiamo migliorare quello che possiamo migliorare e insistere su cosa abbiamo fatto bene e alzare il livello".