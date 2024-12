Un altro pareggio, un'altra serata amara ma con la magra consolazione di una prova migliore rispetto ad alcune del recente passato. Il 2-2 dellacontro lanon può accontentare i tifosi bianconeri, che speravano di chiudere il 2024 in maniera diversa, ma lascia quantomeno qualche buona notizia : innanzitutto la magistrale prestazione di Khephren Thuram, autore di una doppietta, e poi la conferma di Manuel Locatelli in un ruolo un po' ibrido ma efficace a centrocampo. Non mancano, di contro, nemmeno le note negative, dalle distrazioni della difesa all'errore nel finale di Andrea Cambiaso che, di fatto, è costato il goal del 2-2.