Nella fredda serata dell'Allianz Stadium scende in capo la Juventus contro la Fiorentina dell'ex bianconero Moisee pareggia per 2-2. Una doppietta di Khrephrenillude i bianconeri ma poi a spegnere l'entusiasmo è Riccardo Sottil al minuto 86. La Vecchia Signora fa ancora fatica e non riesce a chiudere l'anno con il sorriso. Kean è anche stato applaudito dalla curva bianconera dopo non aver esultato in occasione della rete. Ancora un pareggio, ancora un punto per parte, ancora una serata dettata dai blackout.Clicca su "Vai alla gallery" per leggere le pagelle





