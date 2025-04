Koopmeiners, una notte per riprendersi la Juventus: goal e applausi, è cambiato tutto?

Getty Images

La notte di Teun Koopmeiners. Sì, doveva proprio esserlo. E puntualmente lo è stato. La mossa vincente di Igor Tudor ha pagato i dividendi, come si suol dire in questi casi. L'allenatore della Juventus ha infatti schierato il centrocampista olandese dal primo minuto contro il Lecce dopo avergli concesso solamente una manciata di minuti contro la Roma.Una mossa azzeccata. Vincente. Koopmeiners, infatti, ha impiegato appena due minuti per lasciare la sua griffe, indelebile, sulla partita: pallone nello spazio di Vlahovic e diagonale chirurgico del numero 8 bianconero che si insacca all'angolino: nulla da fare per Montipò e partita in discesa per Madama.

La rete in avvio ha infatti alimentato la prova dell'ex centrocampista dell'Atalanta, capace di sfruttare al meglio quella fetta di campo e quel sistema di gioco che l'ha esaltato nel suo triennio all'Atalanta. Oltre al goal, infatti, sono arrivare giocate intelligente, di qualità. Da Koop, insomma.Contro il Lecce, Koopmeiners ha impiegato 97 secondi per colpire e per mettere a referto il goal più veloce della stagione bianconera. Al 67', Tudor l'ha sostituito tra gli applausi scroscianti dello Stadium. Uno scenario inedito, anche questo. Il punto esclamativo su una notte magica. Una notte che deve, per forza di cose, fare da spartiacque all'avventura del classe 1998 in bianconero.