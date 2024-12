Kean Juve, cosa è cambiato

Kean, le ultime stagioni in numeri

Kean Fiorentina, stagione 2024/2025

Presenze: 21

Minuti: 1569’

Goal: 14

Assist: 1

Kean Juve, la stagione 2023/2024

Presenze: 20

Minuti: 654’

Goal: 0

Assist: 0

Moiseha lasciato Torino dando l’impressione di essere alla costante ricerca. Alla ricerca del goal che non è arrivato nell’ultima stagione, alla ricerca di una piena fiducia mai davvero avuta, alla ricerca di una realizzazione extra campo, tra studio di registrazione e famiglia. Torna, domenica con la maglia della Fiorentina, con le tasche piene di chi ha trovato tutte queste cose negli ultimi mesi. Ma non con la pancia piena, anzi.Cosa è cambiato? Uno dei temi lo tocca l’amico McKennie : “Quando era qui c'erano molte persone che dubitavano di lui e molte persone contro. Era un po' ingiusto. Solo perché è un attaccante e deve fare goal, ma è difficile farlo quando entri negli ultimi 10 minuti di ogni partita o di tutte le partite”.Non sempre è stato come dice lo statunitense. Massimilianoha avuto fiducia ine a volte lo ha schierato titolare al posto dello stessoo di. Moise è stato anche sfortunato tra legni e decisioni inflessibili del Var e quando il goal non arriva è facile incastrarsi in una spirale negativa. A questo si aggiunga l’infortunio e il lungo periodo di recupero che, tra le altre cose, non gli permise di passare all’. Ecco, il ritorno a Torino dopo essere stato in tribuna per seguire i Colchoneros è stata un’altra botta.C’era bisogno di separarsi per ripartire: a volte è necessario sia così, senza mezzi termini. A Firenzeha trovato una piazza che lo coccola, un allenatore che punta su di lui e una squadra che gli gira intorno. E lui ha ritrovato goal, serenità, la fame di chi punta a essere il migliore. E con queste premesse arriverà domenica a Torino.