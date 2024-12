McKennie, le ultime verso il rinnovo

La rinascita dirappresenta una vera e propria vittoria per, che ha saputo recuperare un giocatore che sembrava destinato a lasciare la Juventus. Soltanto pochi mesi fa, McKennie era praticamente fuori rosa, non rientrava nei piani e si trovava sul mercato, con la sua partenza da Torino considerata imminente. Il rifiuto dell'offerta dell'Aston Villa, però, non ha impedito l'arrivo di Douglas Luiz alla Juventus, e per un momento si è ipotizzato che McKennie potesse restare una sorta di "separato in casa".Ma la sua determinazione a non lasciare la squadra ha fatto la differenza. In Champions League, contro il PSV,ha dovuto adattarsi, giocando al posto di, spostandosi addirittura in difesa come terzino nell'emergenza, senza però mai sfigurare. Nonostante fosse fuori ruolo, ha evitato disastri e ha dimostrato di poter essere utile alla causa, confermando la sua adattabilità e professionalità.Oggi, a distanza di cinque mesi,è una risorsa preziosa per la, con un atteggiamento completamente cambiato. Non solo ha rifiutato l'idea di andarsene, ma ora giura amore eterno alla Juventus, una squadra che in passato qualcuno aveva definito "troppo grande" per lui. Oggi, invece, si sente parte integrante del progetto e vuole restare il più a lungo possibile. Le sue parole sono chiare: "Mi trovo bene con la squadra e con lo staff, sono qua da 4 anni e voglio restare il più possibile, ma dipende dalla società. Se abbiamo già iniziato a parlare del rinnovo? Non lo so… (ride, ndr)".In questo discorso, non servirà la bacchetta magica per scrivere il futuro dialla, ma finché lui continua ad agitarla in campo, la "magia" che porta alla squadra non smetterà di brillare.