Juve-Fiorentina, gli indisponibili

Juventus-Fiorentina, i recuperi

Finalmente si può guardare all’infermeria Juventus con un mezzo sorriso stampato in faccia. Mezzo, senza esagerare. Perché se strabuzzi gli occhi e guardi all’interno, ci sono: così vicini e così lontani impegnati nei rispettivi percorsi di riabilitazione che li vedranno scendere in campo solo nella prossima stagione. Tutto intorno a loro, però, iniziano a liberarsi i lettini.Oltre i lungodegenti, resta fuori Arek Milik. Il polacco vede ormi il traguardo del rientro in gruppo che potrebbe avvenire dopo la Supercoppa. Obiettivo Arabia, invece, per Weah e Rouhi che proveranno a recuperare, mentre restano indisponibili per la Fiorentina.La notizia migliore, alla vigilia di Juventus-Fiorentina, è la lista dei recuperi. Lista pregiata che vede al suo interno Koopmeiners che era stato costretto a uscire dal campo contro il Monza per un problema all’adduttore. Tutto a posto con i percorsi personalizzati di Douglas Luiz e Nico Gonzalez: ci saranno contro la Fiorentina. Ci sarà anche Danilo, ma per il difensore brasiliano il discorso è soprattutto un altro.