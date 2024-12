Danilo Juve, le parole di Thiago Motta

Come interpretare le parole di Thiago Motta

Il tema si affaccia timidamente in conferenza stampa, quasi a non voler farsi notare. Difficile quando tutti i riflettori sono su di te, quando sei il più atteso al gran ballo. L’apertura dellaalla cessione a gennaio di Danilo non è del tutto inattesa, ma fa comunque rumore; per citare: “Quando si è visto un capitano abbandonare a metà stagione?”. Probabilmente, a breve. E la notizia non poteva non essere discussa nella conferenza stampa di Thiago Motta. “Danilo, come gli altri, è disponibile, per le prossime vedremo e ne discuteremo nel momento opportuno. Si aprirà il mercato, una cosa che sappiamo dall'inizio, una cosa da gestire nel modo giusto, la concentrazione è alla partita di domani”.Thiago Motta non si addentra nel tema mercato, ma una notizia importante la dà: Danilo è a disposizione e sarà convocato contro la Fiorentina. Non è fuori rosa, in attesa che si completi il suo trasferimento altrove. E attorno a questo si possono dedurre più cose: per esempio, tra le parti resiste il rispetto reciproco, al di là della situazione. Tradotto: fino all’ultimo Danilo vuole dare il suo contributo e, di questo, Thiago Motta ha piena fiducia. Insomma, le strade si separeranno, ma l’impressione è che ciò avverrà nella maniera meno brusca possibile.