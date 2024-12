Juventus-Fiorentina, la formazione con Koopmeiners recuperato

La Continassa si è riaperta per accogliere la squadra dopo i due giorni di riposo concessi daper le feste natalizie. Domenica c'è un appuntamento importantissimo per lache non può sbagliare contro laall'Allianz Stadium. In mattinata i bianconeri hanno svolto l'allenamento. Hanno lavorato a parte Danilo, Douglas Luiz e Koopmeiners; per tutti e tre comunque c'è la possibilità di essere a disposizione contro i viola. Determinante sarà soprattutto capire se recupererà l'olandese, perché la sua presenza cambia il volto della Juventus.Il primo passo sarà quello della convocazione, poi eventualmente Motta deciderà se impiegarlo dall'inizio o lasciarlo fuori dalla formazione titolare.. Con Koop in campo, si potrebbe rivedere la Juventus a "5 stelle", come a Monza, con l'olandese a centrocampo e i quattro attaccanti davanti. L'altra opzione è "tornare indietro", con l'ex Atalanta da trequartista e solo due tra Yildiz, Conceicao e Nico Gonzalez in campo contemporaneamente.Una scelta che Motta spera di dover prendere visto che vorrebbe dire avere a completa disposizione Koopmeiners. Se invece "vincesse" la prudenza e ci fosse una Juve senza l'acquisto più caro dell'estate, allora i quattro attaccanti sarebbero "certi", conE a centrocampo? Qui il vero dubbio, perché accanto a Locatelli,Tre versioni di Juventus differenti, quale con la Fiorentina? Dipenderà molto da Koopmeiners.