Dove può giocare Nico Gonzalez

Da un lato Moise Kean, dall'altro. Anche per l'argentino sarà una sfida da grande ex quella di domenica tra, lui che in viola ha collezionato 125 presenze, per un totale di 8.529 minuti, con 38 goal e 19 assist. Approdato in bianconero in estate con un investimento da 33 milioni di euro, l'esterno è stato fermo per due mesi e mezzo in questa prima parte di stagione e non è nemmeno sicuro di essere a disposizione per la sfida all'Allianz Stadium, dato che sta seguendo un programma di lavoro personalizzato Nel caso in cui ce la facesse, resta da capire in quale posizione di campo andrebbe ad agire (non scontato che lo si possa rivedere ancora al centro della trequarti, come a Monza): potrebbe infatti tornare a destra, scambiarsi con Kenan Yildiz per partire da sinistra o sostituire come centravanti Dusan Vlahovic, altro ex di serata.