Juventus, Claudio Filippi cambia ruolo: la reazione di Szczesny

Juventus, che succede con Szczesny?

Claudio Filippi, storico preparatore dei portieri, alla Juventus da 14 anni, ha annunciato chema resterà comunque tesserato come responsabile dell'Area portieri. Una scelta del club che non è stata presa positivamente da Szczesny come dimostra la reazione sul post pubblicato da Filippi.Non ha usato parole ma la "faccina arrabbiata" che spiega la contrarietà di Szczesny a questo cambio di ruolo del preparatore, che non lavorerà più con la prima squadra sul campoil cui futuro alla Juve resta molto incerto dopo la decisione del club di acquistare Michele Di Gregorio, per cui mancano solo le firme e l'annuncio.A prescindere dalla reazione di Szczensy su questa vicenda, le strade tra Tek e la Juve potrebbero separarsi in estate. Questa almeno è l'intenzione del club, che vorrebbe risparmiare l'ingaggio pesante del polacco, il cui contratto scadrà nel 2025.E chissà se anche questa decisione presa su Filippi possa ulteriormente allontanarlo dalla Juve.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.